Russlands Offensive und Österreichs Strategie

Die ukrainische Armee ist inzwischen mehr als geschwächt und aufgrund der aktuellen Lage sieht Reisner schwarz für die Ukraine. Vor allem liege das am mangelhaften Nachschub von Munition und der russischen Überlegenheit dahingehend. „Auf eine ukrainische Granate folgen an der Front derzeit zehn russische“, so Reisner.