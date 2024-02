Wirbel um Anzeigenflut in Jennersdorf

Gemeinderat erteilt Zustimmung gegen zivilrechtliches Vorgehen

Das Verhalten des Mieters hat jetzt auch die Stadtgemeinde auf den Plan gerufen, die zivilrechtlich gegen den Mann vorgehen möchte. Dazu hat sich Bürgermeister Reinhard Deutsch jetzt auch vom Gemeinderat die Zustimmung gesichert. Je nachdem, wie das Gericht in jenem Präzedenzfall entscheidet, will man auch als Stadtgemeinde in weitere Folge Taten setzen, um den Mieter zu stoppen. „Wir haben viel Geld investiert, um die medizinische Versorgung in der Stadt aufrechtzuerhalten und weil sich ein einziger jetzt glaubt, er kann mit so einer Schikane Ärzten und Patienten das Leben schwer machen, dann müssen wir uns das nicht gefallen lassen“, sagt Deutsch.