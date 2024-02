„Früher habe ich mich von Vorarlberg distanziert“

„Krone“: Sie gönnen sich jetzt eine Auszeit in Vorarlberg. Wo verbringen Sie die?

Verena Giesinger: Ursprünglich komme ich aus Altach. Aber meine Auszeit verbringe ich in einer kleinen Wohnung in den Bergen in Brand. Es ist mein Textilparadies. Das Appartement gehörte der Tante meiner Mama und die Inneneinrichtung ist seit jeher dieselbe geblieben. Es herrscht ein wundervolles Mustermeer und ich bin dort alleine - wobei nicht ganz, an der Wand hängt ein gekreuzigten Jesus, mit dem ich meine Auszeiten verbringe. Hier kommen mir die besten Ideen.