ÖBV-Männer fahren Pflichtsieg gegen Armenien ein

Österreichs Basketball-Nationalmannschaft der Herren hat zum Auftakt der ersten Runde der Vorqualifikation zur WM 2027 (Gruppe C) einen Pflichtsieg gegen Außenseiter Armenien eingefahren. Die ÖBV-Auswahl setzte sich am Donnerstagabend in Wien mit 106:91 (54:48) durch. Rasid Mahalbasic war in seinem letzten Länderspiel mit 27 Punkten bester heimischer Werfer. 24 Zähler gingen auf das Konto von Kapitän Bogic Vujosevic, für Daniel Friedrich bedeuteten 21 persönliche Bestleistung im Team.