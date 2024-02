Ein größerer Rapid-Fan als Andreas Frey ist schwer zu finden. Daheim in Hain bei Melk hat er in einem ausrangierten Schweinstall ein Rapid-Stüberl eingerichet und im darüber gelegenen Heuboden ein Museum aufgebaut. Sonntag sieht er sein 89. Wiener Derby. Der Niederösterreicher, der schon in 240 Stadien in 24 Ländern war, sagt: „Nichts ist so laut wie ein Derby in Hütteldorf.“