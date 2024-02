Grippewelle hat Österreich noch fest im Griff

ÖGK: „Impfstoff sehr effektiv“

Helfen können der ÖGK nach in allen Fällen Bettruhe, Schonung, fiebersenkende Mittel und Schmerzmittel. Die Grippeimpfung empfiehlt Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK, vor allem Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren und Kindern. „Der Impfstoff ist in dieser Saison sehr effektiv, da der größte Teil der zirkulierenden Viren (...) den in der Influenzaimpfung enthaltenen Virusstämmen entspricht.“ In dieser Saison hat sich laut ÖGK jede zehnte Person in Österreich gegen Influenza impfen lassen. Der Kostenbeitrag betrage sieben Euro.