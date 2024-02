Erdloch verschlang zwei Autos und Baum in Neapel

Der dramatische Vorfall ereignete sich gegen 5 Uhr im Stadtviertel Vomero - an einer der Ecke, die auch am frühen Morgenstunden einer der belebtesten in Neapel ist. Zu dem Zeitpunkt war gerade ein Auto mit zwei jungen Personen an Bord auf der Straße - obwohl sie samt Fahrzeug von dem Erdloch verschluckt wurden und in die Tiefe stürzten, kamen die beiden fast unverletzt davon.