Sensationsdame benötigt 130.000 Euro pro Saison

Vor eineinhalb Wochen hatte Muzaferija in Crans Montana Geschichte geschrieben: Im Europacup feierte die Ski-Dame aus Bosnien ihren ersten Sieg. Am Samstag sorgte sie auch auf der Weltcup-Bühne erstmals für Furore. Mit Startnummer 28 legte sie eine bärenstarke Fahrt hin, landete am Ende sensationell auf Rang vier.