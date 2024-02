Ein Krimi mit anderen Worten

Mit dabei sind auch Schauspieler Daniel Langbein und Viola Hornsmann, die in dem neuen Film ein Vater-Tochter-Gespann bilden. Hornsmann spielt ein gehörloses Mädchen, wofür die beiden Darsteller extra Gebärdensprache lernten. „Eine besondere Aufgabe für alle“, wie das Duo der „Krone“ sagt. „In diese Welt einzutauchen, in der man nur über Augenkontakt kommuniziert und ein freies Blickfeld auf die Hände haben muss - das war eine schöne Herausforderung für mich“, so Langbein. Die Produktion legte Wert darauf, dass die Sprache, die dargestellt wird und in der Gehörlosen-Community verankert ist, richtig und authentisch ist. Von den Drehs mitgenommen hat Langbein für sich, wie unterschiedlich Kommunikation sein kann. „Man braucht eine viel stärkere Verbindung, weil man ja einander ansehen muss. Das bringt einen mehr in Kontakt. Das will ich mir für mein Leben mitnehmen.“