Ski-Ass will mit Hilfe vom Psychologen angreifen

Hoffen auf anspruchsvolle Strecken

Die Strecken bei den letzten beiden Speed-Events in Val di Fassa (It) und Kvitfjell (Nor) sollten ihr liegen. „Die Pisten sind anspruchsvoll, das mag ich. Wichtig ist, dass ich noch aufzeige - ich will und muss die Saison gut abschließen.“ Denn 2024/25 muss Nadine wieder um Startplätze kämpfen, verliert ihr Fixticket.