3:2 gegen Hongkong: ÖTTV Männer im WM-Achtelfinale

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Männer steht bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften in Busan in Südkorea nach einem 3:2-Zwischenrundensieg gegen Hongkong im Achtelfinale. Damit fehlt noch ein Sieg auf ein fixes Olympia-Ticket, die Hürde dahin schon am Mittwoch (12 Uhr MEZ) ist mit dem Weltranglistendritten Japan aber eine äußerst hohe.