Zwei Drittel auf Auto im Alltag angewiesen

Allerdings wurden nur jene befragt, die auch ein Auto besitzen, was zu dem hohen Wert beigetragen haben könnte. Angewiesen sind vor allem Menschen, die zur Arbeit oder Ausbildung pendeln, aber auch jene, die schlecht an den öffentlichen Verkehr angebunden sind, oder Familie und Job unter den Hut bekommen müssen. In Haushalten mit Kindern ist das Auto noch eines der wichtigsten Verkehrsmittel. In Mehrpersonenhaushalten sind der Umfrage nach 45 Prozent voll und ganz darauf angewiesen.