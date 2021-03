Fast drei Viertel der Pendler fahren mit dem Auto

2,3 Millionen Menschen in Österreich pendeln regelmäßig in die Arbeit. Die absolute Mehrheit, nämlich 72 Prozent, tun dies nur mit dem Pkw, so eine neue TU-Wien-Studie. Als wichtigsten Grund nennen sechs von zehn Auto-Pendlern die kurze Fahrzeit. Rasch ankommen ist aber auch für jeden zweiten Öffi-Nutzer essenziell.