Dauerbrenner Sabitzer zum Führungsspieler gereift

„Mir imponiert, dass er immer besser werden will“

Der jetzige Teambetreuer der GAK-Amateure sagt zu Sabitzers Werdegang: „Mir imponiert, dass er immer besser werden will, auf dem Platz sehr präsent ist, keinen Zweikampf scheut. Von der Körpersprache und verbal ist er absoluter Führungsspieler.“ Lächelnd ergänzt Holzschuster: „Bei uns hat er noch nicht ganz so intensiv trainiert und auch noch nicht so viel nach hinten gearbeitet wie jetzt. Aber er hat wie Michi Gregoritsch meistens zwei Jahrgänge höher gespielt, sich dort Zweikampfhärte geholt.“