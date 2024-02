Tonnenweise fehlendes Gemüse beschäftigt Gericht

Drei Ex-Mitarbeiter einer Lebensmittelfirma sollen über 100.000 Euro an Obst und Gemüse abgezweigt und weiterverkauft haben. Dem Unternehmen selbst fiel das sehr spät auf. Am Ende bleibt im Wiener Landesgericht nur noch wenig von den angeklagten Avocados, Paprika und Co. übrig.