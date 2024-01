Salat, Äpfel und Co. gestohlen und weiterverkauft

Obst im Wert von über 100.000 Euro gestohlen?

Der 37-Jährige und der 47-Jährige waren bei einem Unternehmen, das mit Obst und Gemüse handelt, als Fahrer angestellt. In dieser Funktion sollen sie Lebensmittel abgezweigt und gewinnbringend an den Drittangeklagten weiterverkauft haben. Von Jänner bis Mai 2023 sei so immerhin ein Schaden von 117.034,66 Euro zustande gekommen.