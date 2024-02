Intelligenter Roboter hilft bei Lehrplatzsuche

Und das ist gelungen, der Andrang am Dienstag war groß, rund 1200 Schüler konnten von Station zu Station wandern und nicht nur Gespräche führen, sondern auch mit anpacken - und auf Autoteilen herumschrauben oder versuchen, ein Sicherheitsfenster aufzuknacken. In weiterer Folge können sie sich zu Castings anmelden, um dann direkt mit Firmen in Kontakt zu treten und im besten Fall einen Lehrplatz ergattern.