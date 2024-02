Rossi-Tor bei Minnesotas historischem 10:7-Erfolg

Die Minnesota Wild mit Marco Rossi haben in der National Hockey League Spitzenreiter Vancouver Canucks vor Heimpublikum nach einem 2:5-Rückstand und sieben Toren im Schlussdrittel noch mit 10:7 bezwungen. Rossi erzielte am Montag in der 45. Minute mit seinem 15. Saisontreffer das 7:5. Die Partie wird noch länger in Erinnerung bleiben, hatten die Hausherren doch in der NHL zuvor noch nie so viele Tore in einem Spiel erzielt.