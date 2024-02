Innviertler wurde in tödlichen Unfall verwickelt

Schlimmer Schock für einen Innviertler Lkw-Chauffeur in der Nacht auf Dienstag im Waldviertel: eine Lenkerin (46) geriet in Groß Gerungs mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Lkw. Sie wurde so schwer verletzt, dass die Frau noch an der Unfallstelle verstarb.