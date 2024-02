Meilenstein für Menschen mit Behinderungen gelegt

„Mobil vor stationär“ als Grundsatz

Nach dem Motto „Mobil vor stationär“ sollen Menschen mit Behinderungen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden betreut werden können. Die eigene Freizeitgestaltung steht dabei im Fokus. Dafür sollen Angehörige entlastet werden. Möglich ist eine stundenweise ambulante Familienentlastung in den Wohnräumen. „Mit dem neuen Gesetz macht das Burgenland einen großen Schritt in Richtung einer modernen Behindertenpolitik“, so Hans-Jürgen Groß, Geschäftsführender Präsident des ÖZIV Burgenland.