Keine Konsequenzen nach Auftritt im Borat-Look

Der australische Vielseitigkeitsreiter Shane Rose darf bei den Olympischen Spielen in Paris starten und muss keine Konsequenzen befürchten, nachdem er bei einem Jux-Springen in seiner Heimat in einem gewagten Kostüm angetreten war. Der 50-Jährige habe durch das Tragen eines knappen Badeanzugs, wie er von der Filmfigur Borat bekannt ist, „nicht gegen den Verhaltenskodex verstoßen“, teilte der Verband Equestrian Australia nach einer Untersuchung des Vorfalls am Montag mit.