Gattuso nach fünf Monaten von Marseille entlassen

Nachfolger steht bereit

Überraschend kommt die Entscheidung für Gattuso wohl nicht. Seit dem 7. Jänner hat sein Team keinen Pflichtspiel-Sieg mehr gefeiert. So schlecht war man seit 1978 nicht mehr. „Wir spielen ohne Seele. Ich muss mich bei den Fans entschuldigen“, so der 46-Jährige am Sonntag nach der Niederlage gegen Brest.