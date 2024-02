Neue Chance auf Schnee am Berg durch Kaltfront?

In den Tälern wird es zwar nur grau und regnerisch, auf den Bergen lassen sich aber Schneeflocken sehen: Oberhalb von 1000 bis 1500 Meter ist laut den Meteorologen der „GeoSphere Austria“ mit deutlichen Neuschneemengen zu rechnen. Das gilt vor allem für das Lesachtal, das Gailtal und das Drautal sowie Osttirol. Am Wochenende setzt sich der Tiefdruckeinfluss fort. Die Hoffnung auf eine späte Skisaison stirb also zuletzt!