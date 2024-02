Bei letztem Titel kostete der Liter Diesel 40 Cent

Niki Lauda hatte seinen schrecklichen Feuerunfall am Nürburgring. Die Reichsbrücke stürzte ein. Rudolf Kirchschläger war Bundespräsident. Ein Liter Diesel kostete umgerechnet etwa 40 Cent - und WAT Simmering holte den Titel in der 1. Badminton-Bundesliga. Das alles war 1976. Am Sonntag holten sich die Simmeringer nun den Meistertitel in der 2. Bundesliga.