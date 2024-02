Warum ist Robert Zulj kein Fall für Rangnick?

Mit neun Toren und sieben Assists führt Robert Zulj die Torschützen- und Scorerliste der Bundesliga an. Für den LASK schaffte der seit kurzem 32-Jährige bis zum heutigen Match in Hartberg, wo er kurzfristig erkrankt ausgefallen ist, 38 Scorerpunkte in 55 Spielen. Zahlen, die imponieren. ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner attestiert dem gebürtigen Welser, dass „Zulj seit langem auf sehr hohem Niveau agiert und zu den auffälligsten Spielern der Liga zählt.“