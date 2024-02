Bregenz nach Sieg über Krems im Viertelfinale

Die Bregenzer Handballer haben am Samstag das Österreich-Duell im European Cup gegen Krems für sich entschieden und den Aufstieg ins Viertelfinale fixiert. Eine Woche nach dem 26:26 im Hinspiel in der Wachau gewannen die Vorarlberger vor eigenem Publikum ein neuerlich stets enges Spiel mit 33:30 (18:17) und dürfen sich Ende März in Hin- und Rückspiel neuerlich versuchen.