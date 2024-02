150. Geburtstag: Ein Hoch auf den Zentralfriedhof

Anmeldungen schon möglich

Ab Mai bis in den Spätherbst warten zahlreiche Veranstaltungen. So stehen an mehreren Abenden Musikkonzerte auf dem Plan. Am genauen Showprogramm wird noch gefeilt. Sicher ist: Interaktive Workshops laden dazu ein, sich mit Themen wie versteckten Lebensräumen, Artenvielfalt, Vogelwelten und Gartenwissen auseinanderzusetzen.