Team-WM: Tischtennis-Damen verspielen 2:0-Führung

Österreichs Tischtennis-Frauen haben bei der Team-WM in Busan/Südkorea auch ihr zweites Spiel verloren und müssen um den Aufstieg in Zwischenrunde zittern. Die Österreicherinnen unterlagen am Samstag Portugal nach 2:0-Führung mit 2:3 und gehen als Schlusslicht der Gruppe 6 in die Partie gegen Kasachstan am Sonntag (9 Uhr).