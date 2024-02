Kommt die Vorarlberger Modellregion?

Doch worum geht es genau? Die Kindergrundsicherung soll Geld- und Sachleistungen an Familien neu regeln. Rauch wünscht sich als Ergebnis eine „automatische Auszahlung“. Der Sozialminister will dadurch der Kinderarmut den existenzbedrohenden Stachel ziehen: „Soziale Benachteiligungen in der Kindheit ziehen sich durchs ganze Leben. Die Folgekosten sind enorm. Die aktuellen Daten der OECD sind ein Auftrag, weitere strukturelle Verbesserungen anzugehen.“ Jeder Euro, der in die Kindergrundsicherung investiert würde, rechne sich doppelt und dreifach, so Rauch.