„Ich habe es mir einfach leichter vorgestellt!“

Traum von fünften Olympischen Spielen

Zumindest vorerst, denn ganz hat die leidenschaftliche Mama ihre Paddel noch nicht in den Schrank geräumt. „Das wird heuer meine letzte Saison, mal schauen, was sich noch ausgeht“, so die 38-Jährige. Vielleicht sogar die fünften Olympischen Spiele nach Peking, London, Rio und Toklo? „Das ist ehrlicherweise nicht realistisch, das wird sich nicht ausgehen. Aber ich habe es noch am Schirm und werde es versuchen“, hofft Schwarz sich doch noch ins Team für die Olympia-Quali im Mai und dann zu den Spielen in Paris zu paddeln. „Wenn ich es nicht schaffe, geht die Welt aber nicht unter!“