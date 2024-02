Olympiasieger ist zum dritten Mal Papa geworden

Stolze Trophäensammlung

Bis 2022 ging der Speed-Spezialist im Weltcup an den Start, konnte 2010 sogar die große Kristallkugel gewinnen. In derselben Saison raste der mittlerweile 37-Jährige bei den Olympischen Spielen in Vancouver zu Gold im Riesenslalom. Bereits im Jahr zuvor beendete er die WM in Val d‘Isere mit einer Gold- (Riesenslalom) und einer Bronzemedaille (Abfahrt).