Günstigere Online-Alternative zur Mathe-Nachhilfe

Viele stehen jetzt vor der Matura und brauchen für die letzte Schularbeit bzw. dann ihre Reifeprüfung in Mathematik noch Intensiv-Hilfe. Der heimische Anbieter Studyly unterstützt dabei mit seinem Live-Coaching via Internet. Für „Krone“-Leser ist das bis Mitte März sogar gratis (infos: www.studyly.com/code). Maturarelevante Themen werden dabei durchgenommen, konkrete Aufgaben werden gemeinsam durchgerechnet. Gründer Leon Frischauf: „Wir wollen so eine personalisierte Vorbereitung gewährleisten.“ Normalpreis sind danach 75 € im Monat - „so viel wie zwei Nachhilfestunden“.