Deutsche Handelsangestellte streiken am Freitag

Betroffen sind unter anderem Filialen in Hamburg, Köln und Chemnitz. Bis Ostern sollen laut der Verdi-Mitteilung mehrere Aktionswochen folgen. „Dies ist nur der erste von mehreren Streik- und Aktionshöhepunkten in den kommenden Wochen“, heißt es. „Wir wollen gezielt die Blockierer im Arbeitgeberlager in den Fokus nehmen.“