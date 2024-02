Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Fahrradfahrer krachte mit Pkw zusammen

Knapp eine Stunde davor krachte es am Begleitweg der B50 in Stankt Georgen am Leithagebirge. Ein 47-jähriger Fahrradfahrer kollidierte aus bisher unbekannter Ursache am Begleitweg der B50 in Stankt Georgen am Leithagebirge mit dem PKW eines 80-jährigen Lenkers.