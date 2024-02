Maddies mutmaßlicher Mörder ab Freitag vor Gericht

„Sollte der Angeklagte für schuldig befunden werden würde, würde sich der Strafrahmen zwischen mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren bewegen“, so ein Braunschweiger Gerichtssprecher zur „Krone“. Für Christian B. gilt die Unschuldsvermutung, doch die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in der über 100 Seiten langen Anklageschrift sind schrecklich. Und geben Einblick in die extrem hohe kriminelle Energie des mutmaßlichen Täters. In Hinblick auf das mögliche Schicksal der kleinen Maddie erzeugen die inkriminierten Taten einfach nur Gänsehaut.