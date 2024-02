Haider-Gedenkstätte in Kärnten verwüstet

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Jörg-Haider-Gedenkstätte in Lambichl in Kärnten von unbekannten Tätern verwüstet. Entsetzt zeigen sich der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer und FPÖ-Generalsekretär LAbg. Josef Ofner.