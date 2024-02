Erstmals Mensch an Alaskapocken gestorben

Laut Angaben des Alaska Department of Health war der Mann Ende November mit schmerzhaften roten Beulen in seinen Achselhöhlen in das Krankenhaus von Fairbanks eingeliefert worden. Wie der Patient mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, sei „unklar“. Der Mann habe aber berichtet, dass er sich um eine streunende Katze gekümmert hatte, die ihn gekratzt hatte. Möglicherweise sei das Virus dabei übertragen worden.