Die „Braut“ kommt in diesem Jahr aus dem Wald

Rund ging es am Sonntagnachmittag in der 1650-Einwohner-Gemeinde Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart. Trotz des trüben feucht-kalten Wetters säumten 2000 Besucher - wohlweislich mit Regenschirmen ausgerüstet - die Straße durch den Ort. Ein farbenfroher prächtiger Faschingsumzug war nicht der Grund, der so viele Menschen aus der warmen Stube ins Freie gelockt hat.