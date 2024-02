Ein Meisterkonzert mit exklusivem Touch

Richard Dünser hat dies alles für ein Instrumentalensemble bearbeitet, und das ist ihm, das geben auch Skeptiker zu, ausnehmend gut gelungen. Der herbe Klang des Klaviers wird durch das Ensemble aus Violinen, Holzbläser oder Harfe weicher gemacht und ist so leichter konsumierbar. Eine geglückte Bearbeitung müsse besser sein als das Original, meint Dünser. Die Behauptung sei durchaus vermessen, gibt der Vorarlberger Komponist selber zu, der auch sonst nicht gerade an übertriebener Bescheidenheit leidet. Aber, so mag man einwenden, haben nicht die Genies vom Schlage eines Schönberg, Berg oder Webern immer auch den Klang des Instruments im Sinn gehabt beim Komponieren? Sie haben immer ihr Optimum geschaffen, auch wenn es uns heute noch so bescheiden erschient. Durch den weiteren Fortgang der Musikgeschichte wird dieses Argument belegt, Stichwort serielle Musik, Morton Feldman oder John Cage.