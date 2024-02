Förderungen werden in Zukunft digital abgewickelt

Im Zuge der Digitalisierungsstrategie des Landes werden in Zukunft alle Förderungsansuchen digital bearbeitet. „Wir wollen in einem ersten Schritt die Förderabwicklung von der Antragsstellung bis zur Auszahlung in einem volldigitalen Prozess reformieren, die Prüfung automatisieren und so die Auszahlung deutlich beschleunigen. Ziel ist es, im Land ein digitales einheitliches Fördersystem aufzubauen, um die Fördermittel rascher zum Bürger und den Betrieben zu bringen“, sagen Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) und Energielandesrat Sebastian Schuschnig (VP).