Die schönsten regionalen Sehenswürdigkeiten!

„The Sound of Music“ in Österreich!

Im Titelbild sehen Sie das wunderschöne Schloss Leopoldskron in Salzburg, das am gleichnamigen Weiher liegt und auch einer der Drehorte des Films „The Sound of Music“ war. Leserreporterin Silvia J. hat uns diese tolle Aufnahme zukommen lassen, die wohl nicht nur Filmfans des bekannten Musicalfilms beeindrucken dürfte.