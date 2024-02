Starke Sonneneruption könnte auf Erde Folgen haben

Am Freitag wurde eine heftige Sonneneruption festgestellt, der aus einem großen instabilen Sonnenfleck ausgebrochen war - es ist die stärkste seit längerer Zeit. Diese wird in den nächsten Tagen wohl auch Auswirkungen auf die Erde haben: Sie könnte Kommunikation, Stromnetze und Navigationssignale stören - sie stellten daher ein Risiko für Raumschiffe und Astronauten dar, so die NASA.