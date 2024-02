„Ein perfekter Tag!“ Walcher holt Gold in Planica

Der Steirer Paul Walcher hat sich zum Juniorenweltmeister in der Nordischen Kombination gekrönt. Der 18-Jährige aus der Ramsau gewann am Freitag in Planica nach einem starken Sprung die Goldmedaille vor dem Deutschen Tristan Sommerfeldt (+16,8 Sek.) und dem Norweger Jens Dahlseide Kvamme (+19,5).