Trotz vier Patienten hofft Linz auf ein Virus!

Seit der für Österreich so starken EM soll der Handball-Virus noch mehr Fans und Kinder infizieren und damit in die Kleinmünchner Halle locken. „Diesen Boom müssen wir nutzen“, meint Linz-Jugendleiter Max Hermann, der vor dem heutigen HLA-Leckerbissen einen Kinder-Tag steigen lässt. Insgesamt heißt es am Faschingssamstag (Verkleidete bekommen Gratis-Eintritt) gleich fünfmal Linz gegen Schwaz. Ab 14 Uhr duellieren sich in der Halle nämlich die U10, U12 und U14 (Mädels und Burschen) gegen die Tiroler Altersgenossen.