„1500 Wohnungen in nächsten fünf Jahren möglich“

Schrumpfende Einwohnerzahlen, horrende Preise und zu wenig Wohnraum. Das will Auinger nach der Wahl ändern. „Wir könnten die Anzahl städtischen Wohnungen relativ schnell nahezu verdoppeln“, so Auinger. Für ihn wären 1500 günstige Mietwohnungen in den kommenden Jahren umsetzbar. Als konkrete Beispiele nennt er etwa eine Überbauung der Obus-Remise oder die Nutzung des Kabellager-Areals der Salzburg AG. „Wir müssen endlich in die Gänge kommen!“ Dazu soll ein neues Zukunftsressort Wohnen entstehen, wo Planung, Bau und Wohnservice vereint werden.