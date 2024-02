Stardirigent Seiji Ozawa 88-jährig verstorben

„Dienstältester“ Chefdirigent

In seiner Heimat, wo er unter anderem das Mito Chamber Orchestra als Musikdirektor leitete, stand er noch gelegentlich am Pult. In Japan gründete er u.a. 1992 das „Saito Kinen Festival“, das 2015 in „Seiji Ozawa Matsumoto Festival“ umbenannt wurde. Prägend war er auch für Tanglewood, der berühmten Sommermusikakademie für Nachwuchsmusiker in Massachusetts, die er über Jahrzehnte prägte und die ihm 1994 die „Ozawa-Halle“ widmete. Orchesterchef war er u.a. in Chicago, Toronto, San Francisco, drei Jahrzehnte lang prägte er das Boston Symphony Orchestra - als „dienstältester“ Chefdirigent eines nordamerikanischen Orchesters.