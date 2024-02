Wirtshausbesitzer kämpfen um 100-jährige Tradition

Eine lange, lange Geschichte weist in Grieskirchen das Haus in der Bahnhofstraße 7 auf. Als Gaststätte ist es seit gut 100 Jahren ein wichtiger Treffpunkt in der Stadt. Vor vielen Jahren hielt das Bundesheer im Gebäude noch die Stellungen ab. Einmal in der Woche ging vor dem Haus auch der Ferkelmarkt über die Bühne.