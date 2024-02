FPÖ-Waldhäusl schießt seine „Hirschen-Wirte“ ab

Ausgekocht hat bald das Wirtepaar des Lokales „Goldener Hirsch“ in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich). Denn schon lange gibt es mit dem Verpächter - der streitbare FPÖ-Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl - Probleme wegen Zahlungen. Weil es der Stadt speziell am Wochenende am gastronomischen Angebot mangelt, kämpft Waldhäusl nun um eine Nachfolge und dürfte schon eine Wirtin „eingekocht“ haben. Warum er bald auch selbst zur Kochschürze greifen könnte ...