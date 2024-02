„Erwarte keine Gnade“-Bandido hofft auf Milde

Der 40-Jährige ist längst kein unbeschriebenes Blatt, und das im wahrsten SInne des Wortes. Denn das Abzeichen „Expect no mercy“, also „Erwarte keine Gnade“, dürfen bei den Rockern nur jene tragen, die eine schwere Straftat begangen haben. Ob hier auf eine Massenschlägerei zwischen verschiedenen Rocker-Banden - Bandidos, Broncos und Hells Angels - in der Schweiz Bezug nimmt, vielleicht gibt´s beim Prozess heute in Wels Aufklärung. Dem 40-Jährigen werden Verbrechen nach dem Verbotsgesetz und dem Waffengesetz vorgeworfen.