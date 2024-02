Foto senden und „Krone“-Faschingskönig*in werden!

Das närrische Treiben geht auch heuer wieder los! Die nächsten Tage stehen für Karneval, Kostüme und gute Laune! Gemeinsam mit der „Krone“-Community suchen wir das bunteste und kreativste Faschingskostüm unserer Leser*innen! Senden Sie uns Ihr bestes Kostümfoto direkt per Upload über das Formular am Ende des Artikels! Unter den besten Einsendungen dürfen Sie am Ende den „Krone“-Faschingskönig oder die „Krone“-Faschingskönigin 2024 wählen. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!